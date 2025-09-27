Occhio Napoli Allegri ha scelto su Leao | Milan agguerrito

Spazionapoli.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tecnico rossonero potrebbe sorprendere nella formazione anti-Napoli: la scelta sul portoghese è stata presa Domani sera, per la quinta giornata di Serie A, Milan e Napoli si sfideranno in una partita che potrebbe essere già significativa in ottica Scudetto. Due squadre affamate di punti e fiducia, guidate da allenatori che non amano lasciare nulla al caso. Ma a catturare l’attenzione, in questi giorni, è la formazione rossonera, con una sorpresa che sta già facendo parlare: Rafa Leao, il gioiello portoghese, potrebbe essere la carta vincente di Allegri. Leao, titolare o in panchina? Allegri e la scelta strategica. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

occhio napoli allegri haMilan, Allegri ha già deciso: nuovo bomber e piano anti-Napoli - Milan ecco le ultime a due giorni dal big match col Napoli di Conte: 12 anni dopo la sfida con Allegri. Riporta calciomercato.it

occhio napoli allegri haMilan-Napoli, la sfida tra Allegri e Conte: ecco i re in panchina - Ma al di là dei titoli conquistati sul campo (Conte con Juve, Chelsea, Inter e Napoli; Allegri con Milan e Juve) sono orgogliosi di aver vinto quattro volte ... Si legge su ilmattino.it

