Occhio Napoli Allegri ha scelto su Leao | Milan agguerrito

Il tecnico rossonero potrebbe sorprendere nella formazione anti-Napoli: la scelta sul portoghese è stata presa Domani sera, per la quinta giornata di Serie A, Milan e Napoli si sfideranno in una partita che potrebbe essere già significativa in ottica Scudetto. Due squadre affamate di punti e fiducia, guidate da allenatori che non amano lasciare nulla al caso. Ma a catturare l’attenzione, in questi giorni, è la formazione rossonera, con una sorpresa che sta già facendo parlare: Rafa Leao, il gioiello portoghese, potrebbe essere la carta vincente di Allegri. Leao, titolare o in panchina? Allegri e la scelta strategica. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Occhio Napoli, Allegri ha scelto su Leao: Milan agguerrito

In questa notizia si parla di: occhio - napoli

Occhio Napoli, nell’affare s’inserisce il Milan: il colpo così può saltare

Zaccagni al Napoli? Schira: “Occhio a Zaccagni, se non decolla Ndoye”

Ndoye resta in cima alla lista, ma il Napoli tiene d’occhio anche Chiesa

Napoli 327 3645207 È incredibile come un occhio rovinato possa fare la differenza nella vita di un gatto. Garfield ha ricevuto un sacco di richieste, ma ogni volta che proponiamo come alternativa il fratellino Rudy sapriscono tutti #adozionegatto - X Vai su X

Poliziotto perse un occhio durante gli scontri allo stadio tra Napoli e Juventus: Ministero dell’Interno condannato, vittima del dovere indennizzata per oltre 300mila euro. A renderlo noto sono gli avvocati dello Studio Associati Maior: “La Corte d’Appello di Napo - facebook.com Vai su Facebook

Milan, Allegri ha già deciso: nuovo bomber e piano anti-Napoli - Milan ecco le ultime a due giorni dal big match col Napoli di Conte: 12 anni dopo la sfida con Allegri. Riporta calciomercato.it

Milan-Napoli, la sfida tra Allegri e Conte: ecco i re in panchina - Ma al di là dei titoli conquistati sul campo (Conte con Juve, Chelsea, Inter e Napoli; Allegri con Milan e Juve) sono orgogliosi di aver vinto quattro volte ... Si legge su ilmattino.it