Occhio ai termometri | arriva il freddo! Sottocorona | quanto durerà il calo delle temperature

Che tempo c'è da aspettarsi in questi ultimi giorni di settembre? A dare una risposta al quesito è il meteorologo di La7, Paolo Sottocorona, che inizia il suo focus meteo soffermandosi sulla situazione delle temperature. Sono nella media, sopra media o sottomedia? Ecco qui: “L'Italia è mediamente in una situazione al di sotto delle medie. Nella giornata di lunedì la zona fredda, fredda nel senso appunto di sotto media, interessa ancora tutto il centro-sud, mentre il nord rientra in media, cioè temperature assolutamente normali. La zona molto fredda si è spostata verso est. Arrivando alla giornata di giovedì la situazione è ben diversa, perché siamo completamente al centro di una zona di aria molto più fredda del normale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

