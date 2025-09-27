Occasione Recanatese San Marino ultimo? Non bisogna fidarsi

Sguardo d’insieme con Mirko Savini nel bel mezzo di questo tour de force: aver tenuto la partita in bilico a L’Aquila sino al 90’ non è da disprezzare, anzi: "Vero, ma perdere non piace mai a nessuno. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare, probabilmente con l’unico rammarico di aver accusato un pizzico di timore iniziale verso l’avversario, comunque, specie in avanti, di grandissimo livello. Ci sono state anche sette o otto situazioni che dovevamo gestire in maniera diversa e dalle quali potevano scaturire delle opportunità ma, detto questo, la squadra mi è piaciuta, per spirito ed atteggiamento". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

