Occasione Recanatese San Marino ultimo? Non bisogna fidarsi
Sguardo d’insieme con Mirko Savini nel bel mezzo di questo tour de force: aver tenuto la partita in bilico a L’Aquila sino al 90’ non è da disprezzare, anzi: "Vero, ma perdere non piace mai a nessuno. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare, probabilmente con l’unico rammarico di aver accusato un pizzico di timore iniziale verso l’avversario, comunque, specie in avanti, di grandissimo livello. Ci sono state anche sette o otto situazioni che dovevamo gestire in maniera diversa e dalle quali potevano scaturire delle opportunità ma, detto questo, la squadra mi è piaciuta, per spirito ed atteggiamento". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: occasione - recanatese
Serie D. Lovotti: "La Recanatese è la mia occasione»
In occasione delle elezioni regionali di domenica 28 settembre 2025, la Zona a Traffico Limitato del centro storico di Recanati sarà sospesa per l’intera giornata. La misura è stata adottata per agevolare l’accesso degli elettori ai seggi e agli uffici pubblici. P Vai su Facebook
Occasione Recanatese. "San Marino ultimo?. Non bisogna fidarsi» - Sguardo d’insieme con Mirko Savini nel bel mezzo di questo tour de force: aver tenuto la partita in bilico a L’Aquila sino al 90’ non è da disprezzare, anzi: "Vero, ma perdere non piace mai a nessuno. Scrive sport.quotidiano.net
Recanatese, D’Angelo non basta. Terza vittoria di fila per L’Aquila - Gli abruzzesi chiudono i conti nel primo tempo con le reti di Di Renzo e Sparacello. Lo riporta msn.com