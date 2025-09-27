Obesità | conoscerla e prevenirla | convegno pubblico nel castello
CAROVIGNO - Azzurro Donna e Forza Italia Carovigno organizzano un importante incontro pubblico dedicato alla salute e, in particolare, al tema dell’obesità. Domani, domenica 28 settembre alle ore 18, presso il Castello di Carovigno, ospiti d’eccezione affronteranno l’argomento da più prospettive. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
