Obert a Dazn, le parole del difensore del Cagliari prima della sfida contro i nerazzurri: «Contro l’Inter serviranno grinta e determinazione». Adam Obert, difensore slovacco classe 2002 in forza al Cagliari, ha parlato ai microfoni di DAZN nel prepartita della sfida casalinga contro l’ Inter. Il centrale rossoblù, cresciuto nel settore giovanile della Sampdoria e ormai punto di riferimento della retroguardia sarda, ha raccontato le sensazioni della squadra e l’approccio richiesto dal tecnico Fabio Pisacane. IL SOSTEGNO DEL PUBBLICO – «Ci danno tanta carica i tifosi per quello che stiamo dando, cerchiamo sempre di dare il massimo perché la gente se lo merita. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Obert a Dazn: «Contro l’Inter serviranno grinta e determinazione. Ci danno tanta carica i tifosi per quello che stiamo dando»