NXT No Mercy 2025 – Preview

Buongiorno a tutti amici di Zona Wrestling e benvenuti ad una nuova Preview qui sulle nostre pagine. E’ ora di dare spazio a NXT, che torna con un nuovo Premium Live Event, parlo di No Mercy 2025 che si terrà dal FTL War Memorial di Fort Lauderdale, Florida. Non perdiamo tempo quindi e partiamo subito. ONE ON ONE MATCH Sol Ruca (c) vs. Lainey Reid for the WWE Women’s Speed Title Sol Ruca metterà in palio il suo Women’s Speed Title contro Laneiy Reid. Una grande occasione per la sfidante, che ha così l’opportunità di lottare per un titolo di NXT seppur sia secondario. Sol Ruca è una superstar molto importante per il brand, e penso che al momento però vedere una sua sconfitta sia difficile. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

