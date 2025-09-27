Nuovo stadio Inter e Milan scelgono gli architetti
Inter, Marotta su San Siro: “Milano deve garantire un nuovo stadio” Milano si prepara a un cambio epocale nel suo panorama calcistico. Inter e Milan, dopo anni di discussioni e incertezze, hanno finalmente compiuto un passo decisivo verso la costruzione di un nuovo stadio che sostituirà il glorioso, ma ormai obsoleto, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Nuovo San Siro, spunta il dossier del Comitato: “Lo stadio può vivere anche senza Inter e Milan”
San Siro, tre tappe per consegnare il nuovo stadio entro il 2035. Del vecchio Meazza (demolito) resterà solo il 9%
Stadio, Christian Brocchi: “Importante restare in zona San Siro, ma ci vuole un nuovo impianto”
Stadio Milan-Inter, ufficiale: svelato chi costruirà il nuovo San Siro - Milan e Inter hanno diffuso un comunicato ufficiale per spiegare quali studi di architettura realizzeranno il nuovo stadio a San Siro. Scrive milanlive.it
Luce verde a San Siro, vicino il sì a Inter e Milan. Stadi, c’è il commissario - Il ministro Abodi nominerà oggi il responsabile impianti chiesto dalla serie A ... Segnala repubblica.it