Nuovo stadio Inter e Milan scelgono gli architetti

Inter, Marotta su San Siro: “Milano deve garantire un nuovo stadio” Milano si prepara a un cambio epocale nel suo panorama calcistico. Inter e Milan, dopo anni di discussioni e incertezze, hanno finalmente compiuto un passo decisivo verso la costruzione di un nuovo stadio che sostituirà il glorioso, ma ormai obsoleto, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

nuovo stadio inter milanStadio Milan-Inter, ufficiale: svelato chi costruirà il nuovo San Siro - Milan e Inter hanno diffuso un comunicato ufficiale per spiegare quali studi di architettura realizzeranno il nuovo stadio a San Siro. Scrive milanlive.it

nuovo stadio inter milanLuce verde a San Siro, vicino il sì a Inter e Milan. Stadi, c’è il commissario - Il ministro Abodi nominerà oggi il responsabile impianti chiesto dalla serie A ... Segnala repubblica.it

