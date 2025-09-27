Nuovo segretario provinciale Ugl Sanità palermo Amato | Auguri a Giovanni Ferraro

Di oggi, 26092025 la notizia in cui la Federazione nazionale Ugl Salute annuncia la nomina di Giovanni Ferraro a segretario provinciale di Palermo. La decisione è stata assunta dal segretario nazionale Gianluca Giuliano. Ferraro, già coordinatore regionale del 118 Seus per la Sicilia, assume un. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

