Nuovo potere degli x-men supera gli omega mutant
introduzione. Il mondo degli X-Men si arricchisce di una nuova importante evoluzione nelle capacità dei mutanti, con l’introduzione di poteri psichici di livello superiore. La recente pubblicazione del fumetto Age of Revelation Overture #1 svela dettagli innovativi sui poteri del villain Revelation, che si distingue come uno dei nemici più potenti della saga. Questo articolo analizza le caratteristiche di questa nuova minaccia e il suo impatto sulla narrazione complessiva dell’universo Marvel. le novità sui poteri di revelation. una ridefinizione delle capacità mentali. Nel nuovo arco narrativo, Revelation viene descritto come capace di esercitare un controllo mentale che va oltre le normali funzioni psichiche. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: nuovo - potere
Noi lo sapevamo già. La spaghettata di mezzanotte o il piatto di penne preparate al volo all'amica che bussa all'improvviso.... La pasta ci rende più felici e aiuta anche a creare legami tra chi la condivide: ora un nuovo studio ne svela il potere socializzante
Schizofrenia, scoperto un nuovo farmaco ispirato all’LSD che potrebbe cambiare la cura: ecco come funziona e che potere ha
Nuovo attacco israeliano nel sud della Siria. Netanyahu, guerra a oltranza per restare al potere
Questo libro racconta il nuovo potere mondiale da una prospettiva privilegiata, attraverso il resoconto di chi ha conosciuto la politica molto da vicino. D'altra parte, è sotto gli occhi di tutti che i tempi della ragionevolezza e della diplomazia siano ormai lontani. O - facebook.com Vai su Facebook
Avengers: Doomsday, un leak svela i costumi degli eroi (e il ritorno degli X-Men) - Un nuovo leak dal set di Avengers: Doomsday mostra per la prima volta i costumi dei protagonisti del film, compresi quelli degli X- Scrive cinematographe.it
Avengers: Doomsday, un indizio dal web suggerirebbe il nuovo look dei personaggi - Avengers: Doomsday ha concluso la produzione e un nuovo indizio trapelato sul web suggerirebbe il nuovo look dei personaggi, inclusi gli X- Segnala comingsoon.it