Nuovo infortunio per Jorge Martin | referto impietoso dopo la caduta a Motegi

Piove sul bagnato nel sabato dell’Aprilia a Motegi (Giappone). Sul tracciato nipponico, la Sprint Race dei due alfieri di Noale è finita alla prima curva. Sì, perché Jorge Martin nel tentativo di recuperare posizioni ha azzardato una frenata troppo ritardata all’ingresso di curva-1. Il campione del mondo 2024 ha perso il controllo della sua moto, finendo rovinosamente a terra e nella dinamica coinvolgendo il suo compagno di squadra, Marco Bezzecchi, anch’egli caduto senza rendersi assolutamente conto di quanto fosse accaduto. Il romagnolo non ha subito conseguenze, mentre per Jorge si apre un nuovo capitolo di questo 2025 nero per lui sul fronte infortuni. 🔗 Leggi su Oasport.it
Quando non basta mai: frattura scomposta della clavicola per Jorge Martìn dopo il tremendo crash di Motegi - Ci risiamo: Jorge Martìn ha subito un nuovo infortunio subito dopo la partenza della Sprint del GP del Giappone. Come scrive mowmag.com
Clavicola fratturata, Jorge Martin fuori dal GP del Giappone - Dopo un avvio di stagione caratterizzato da tre infortuni, Jorge Martin (Aprilia Racing) sembrava essersi messo le difficoltà alle spalle e stava prendendo slancio per il finale della stagione in cors ... Scrive motogp.com