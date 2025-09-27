Nuovo corso del bar San Carlo | domani alle 17 il taglio del nastro

Dopo il via all’attività di inizio mese, e le prime settimane di lavoro consacrate dalla grande fiducia dei clienti, è tempo di inaugurazione ufficiale per il nuovo corso del bar pasticceria San Carlo di Poggio Piccolo. Domani, dalle 17, festa grande nel tempio del gusto guelfese a due passi dall’Outlet per celebrare la nuova gestione dell’imprenditore Alvaro Barillari. Un deciso cambio di marcia per uno degli esercizi ricettivi simbolo del territorio emiliano, meta prediletta di tante persone per colazioni e pause pranzo veloci, ora sotto la guida operativa della Fiorauto srl di Barillari dopo la fine della gestione targata Cosmo il 30 luglio scorso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nuovo corso del bar San Carlo: domani alle 17 il taglio del nastro

