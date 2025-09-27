Nuovo cedimento sulla strada per Brunate appena riaperta
La strada per Brunate è stata riaperta nella notte tra venerdì 26 e sabato 27 settembre, ma le buone notizie sono durate poco: nello stesso punto dove ieri si era aperta la voragine, in località Garzola, all’altezza del Sacrario, l’asfalto sta già cedendo di nuovo. Sul tratto si notano. 🔗 Leggi su Quicomo.it
In questa notizia si parla di: nuovo - cedimento
