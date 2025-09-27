Nuovo appuntamento con Le Iene le anticipazioni
Domenica 28 settembre, in prima serata su Italia 1, un nuovo appuntamento con “Le Iene”. Domenica 28 settembre, in prima serata su Italia 1, un nuovo appuntamento con “Le Iene”, condotto da Veronica Gentili con Max Angioni. Nella puntata: Alberto Stasi è stato volutamente incastrato? Rispetto a quanto emerso venerdì 26 settembre sull’inchiesta per corruzione che coinvolge l’ex procuratore di Pavia, Alessandro De Giuseppe farà luce su altre situazioni sospette. Alessandro Sortino si occupa del caso di Manuela Murgia, la ragazza di 16 anni trovata morta 30 anni fa nel canyon di Tuvixeddu, a Cagliari. 🔗 Leggi su 361magazine.com
In questa notizia si parla di: nuovo - appuntamento
"E' tempo di incantesimi", il nuovo appuntamento della rassegna "Incantevole Parco"
Sarabanda Celebrity, stasera su Italia 1 ,nuovo appuntamento con il celebre game show condotto da Enrico Papi
Capranica Prenestina. Domenica 20 Luglio dalle ore 8.30 alle 15, appuntamento con un nuovo evento sulla transumanza nella frazione di Guadagnolo
Prosegue “#CrossingBorders – Popoli in Movimento” con un nuovo appuntamento: Francesco Vezzoli arriva a Palermo con un lavoro originale concepito per il progetto. Giovedì 2 ottobre 2025, ore 17:30, Aula Magna del Dipartimento di Giurisprudenza UNIPA - facebook.com Vai su Facebook
Nuovo appuntamento con “Le Iene”, le anticipazioni - Domenica 28 settembre, in prima serata su Italia 1, un nuovo appuntamento con “Le Iene”, condotto da Veronica Gentili con Max Angioni. Si legge su 361magazine.com
Le Iene, le anticipazioni di domenica 28 settembre, il caso di Manuela Murgia - Domenica 28 settembre, in prima serata su Italia 1, un nuovo appuntamento con “Le Iene”, condotto da Veronica Gentili con Max Angioni. Lo riporta msn.com