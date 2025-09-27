Nuovo appuntamento con Le Iene le anticipazioni

Domenica 28 settembre, in prima serata su Italia 1, un nuovo appuntamento con “Le Iene”. Domenica 28 settembre, in prima serata su Italia 1, un nuovo appuntamento con “Le Iene”, condotto da Veronica Gentili con Max Angioni.   Nella puntata: Alberto Stasi è stato volutamente incastrato? Rispetto a quanto emerso venerdì 26 settembre sull’inchiesta per corruzione che coinvolge l’ex procuratore di Pavia, Alessandro De Giuseppe farà luce su altre situazioni sospette.   Alessandro Sortino si occupa del caso di Manuela Murgia, la ragazza di 16 anni trovata morta 30 anni fa nel canyon di Tuvixeddu, a Cagliari. 🔗 Leggi su 361magazine.com

