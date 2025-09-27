Nuove flotte per Gaza da Catania In contatto con Flotilla Nuova barca con giornalisti e medici a bordo
La pioggia battente che cade su Catania non ferma gli organizzatori delle due nuove flotte, una decina di barche, due al porticciolo di San Giovanni Li Cuti e le altre in rada, che si preparano a prendere il mare da Catania per Gaza. Sono quelle organizzate da Thousand Madleens to Gaza e Freedom Flotilla Coalition, che, meteo permettendo, dovrebbe salpare prima di sera dal capoluogo etneo. La flotta,. 🔗 Leggi su Feedpress.me
