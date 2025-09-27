Osservare, lasciarsi attraversare da dubbi e domande. Un compito assolto non solo da chi l’arte la fa, ma anche da chi l’arte la ospita e la promuove, accogliendola e facendole da prezioso megafono: le gallerie. Così anche la Galleria Me Vannucci che proprio dopo quel lungo osservare, domandarsi – che senso ha la pittura e cosa può ancora dire? – e ascoltare quasi propone un "bilancio" in forma di mostra, dal titolo "Nuove attenzioni portano nuove conoscenze" (inaugurazione oggi in forma continuata per tutto il giorno), ovvero un viaggio che riflette sulla pittura e sulle relazioni attraverso le opere degli artisti Lorenzo Banci, Paolo Fabiani e Roberto Orlando. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Nuove attenzioni e nuove conoscenze"