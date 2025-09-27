L’Aviazione statunitense (Usaf) sta pensando al futuro della sua flotta di aerocisterne, ovvero i velivoli che trasportano il combustibile e che effettuano le operazioni di rifornimento in volo. I modelli utilizzati finora sono in gran parte derivati da velivoli civili trasformati e non possiedono capacità stealth, ovvero sono facilmente identificabili dai radar e quindi riconoscibili quanto vulnerabili. Così nasce l’esigenza di progettarne di nuove dando priorità alle caratteristiche di bassa impronta radar e per questo motivo lo scorso mese l’Usaf ha pubblicato un nuovo bando di gara per riesaminare i potenziali progetti per il suo Next General Aerial Refueling System (Ngas), con risposte attese nelle prossime settimane. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Nuove aerocisterne invisibili ai radar: l’Usaf ripensa il futuro del rifornimento in volo