Nuova stazione di Hera sul Po | Acqua potabile assicurata
Si è concluso alla centrale di potabilizzazione Hera di Pontelagoscuro l’intervento di rinnovo della stazione di sollevamento che preleva le acque superficiali dal fiume Po. Il progetto, inserito nel programma “ Strategia di mitigazione e adattamento per i cambiamenti climatici ” della Regione Emilia-Romagna, ha visto in particolare il rifacimento del pontile che sostiene le elettropompe di approvvigionamento del potabilizzatore. Il vecchio pontile, realizzato negli anni Settanta, è stato infatti ricostruito con una nuova struttura sopraelevata in acciaio zincato appoggiata su 8 pali fissati sul fondo del grande fiume. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
