Nuova ondata di navi per Gaza | salperemo oggi
Una nuova ondata di navi civili, diretta a Gaza, partirà oggi a sostegno dalle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla. La Freedom Flotilla Coalition e Thousand Madleens to Gaza uniranno le forze in un’unica flottiglia che salperà alle 17 da Catania. Tra i portavoce della Thousand Madleens to Gaza c’è Matteo Cimbal Gullifa, 25enne milanese: "Abbiamo raccolto i soldi necessari a finanziare la missione – racconta dalla Sicilia –: partiremo con una quindicina di navi, abbiamo già stipato gli aiuti umanitari da portare ai gazawi nelle imbarcazioni. Per chi ancora volesse sostenere la missione abbiamo aperto una raccolta fondi destinata all’ ospedale Al Awda – Nuseirat, che si trova nel cuore di un campo profughi ed è oggi uno dei pochissimi ancora parzialmente operativi a Gaza". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
"Nuova ondata di navi per Gaza: salperemo oggi" - Una nuova ondata di navi civili, diretta a Gaza, partirà oggi a sostegno dalle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla.
Da Catania partirà una nuova ondata di navi verso Gaza: «Lì emergenza umanitaria e crimine politico» - La Freedom Flotilla Coalition e Thousand Madleens to Gaza uniscono le forze in un'unica flottiglia.