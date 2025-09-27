Nuova Ducati Panigale V4 R | nata dal mondo delle corse

Frutto della costante e stretta collaborazione con Ducati Corse, la Panigale V4R introduce per la prima volta su una moto omologata per l’utilizzo stradale soluzioni nate nelle competizioni come i Corner Sidepods, il cambio Ducati Racing Gearbox con blocco del folle Ducati Neutral Lock. Prodotta in serie numerata, sfoggerà il nome del modello e il numero progressivo sulla piastra di sterzo: prezzi a partire da 43.900 euro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

