Nuova allerta gialla per rischio idrogeologico da temporali anche nel Pescarese | le previsioni

Ilpescara.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuova allerta gialla per rischio idrogeologico da temporali in Abruzzo. Il centro funzionale comunica che per la giornata di sabato 27 settembre l'allerta di tipo ordinario interesserà le zone Abru-a (Bacini Tordino-Vomano), Abru-c (Bacino del Pescara), Abru-d1 (Bacino Alto del Sangro); e Abru-d2. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

