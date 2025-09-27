Nuoto risultato importante per l’atleta della Superba Ricciardi è terzo alla Capri-Napoli

Niccolò Ricciardi non si ferma più: dopo il terzo posto alla maratona del lago di St-Jean in Canada, per il secondo anno consecutivo centra il podio nella mitica Capri-Napoli, la gara più importante e con più storia in Italia che ha festeggiato la 60ma edizione: 36 km in mare aperto in balia di onde e correnti molto forti. L’atleta tesserato nella sezione spezzina della Superba Nuoto conquista la piazza di bronzo chiudendo in 6 h13’45’’, distinguendosi fra 18 fondisti ambosessi in arrivo da Argentina, Brasile, Canada, Repubblica Ceca, Australia, Macedonia del Nord con un dominio tutto tricolore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

