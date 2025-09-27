Nuoto Italia ancora sul tetto del mondo! Altri 6 podi e vittoria nel medagliere dei Mondiali paralimpici
Epilogo trionfale per la spedizione azzurra impegnata all’OCBC Aquatic Centre di Singapore per i Campionati Mondiali 2025 di nuoto paralimpico, evento clou della stagione che inaugura il nuovo quadriennio verso Los Angeles 2028. L’Italia, grazie ad un’ultima giornata entusiasmante da tre vittorie e sei podi, ha vinto la volata finale con Stati Uniti, Cina, Ucraina e Gran Bretagna aggiudicandosi il primo posto nel medagliere per la quarta rassegna iridata consecutiva con un bottino complessivo di 18 ori, 17 argenti e 11 bronzi. Day-7 in cui Simone Barlaam ha confermato il suo ruolo di protagonista assoluto della manifestazione, imponendosi nei 50 stile libero S9 con il tempo di 24?20 e conquistando il quarto titolo individuale a Singapore. 🔗 Leggi su Oasport.it
nuoto - italia
