Nuoto cinque medaglie per l’Italia nel penultimo giorno di gare dei Mondiali paralimpici a Singapore
Un nuovo show dell’Italia ai World Para Swimming Championships all’ OCBC Aquatic Centre di Singapore. Nella piscina asiatica la compagine tricolore ha avuto modo di arricchire il proprio “tesoretto”. Nel penultimo giorno di gare, gli azzurri hanno conquistato altre 5 medaglie, con la seguente distribuzione: 2 ori, 2 argenti e 1 bronz0. Il computo complessivo vede la compagine del CT Roberto Bonanni a quota 40 podi (15 ori, 14 argenti e 11 bronzi), in seconda posizione nel medagliere alle spalle solo della Cina (16-8-6). Monica Boggioni ha dato una nuova dimostrazione di forza in acqua. L’azzurra, impegnata nella finale diretta dei 200 stile libero S5, ha conquistato il metallo più pregiato, chiudendo col crono di 2’48?13, mettendosi alle spalle la ceca Agata Koupilova (2’58?67) e la finlandese Natalie Ornkvist (3’05?14). 🔗 Leggi su Oasport.it
