Numero sconosciuto | uno scandalo di cyberbullismo lo scioccante documentario di Netflix

Superguidatv.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Numero Sconosciuto: uno scandalo di cyberbullismo è un film documentario true crime in tendenza su Netflix. Tra i titoli più discussi del momento, è preso da una storia vera. Ha suscitato clamore anche su TikTok, per i risvolti sempre più inquietanti che emergono. Il film esplora infatti una storia di stalking digitale ai danni di due adolescenti, Lauryn Licari e Owen McKenny. I ragazzi, sono stati perseguitati per anni da messaggi terribili, inviati da numeri anonimi. Alla fine però l a verità è emersa, e si è scoperto chi si nascondeva dietro quelle scioccanti comunicazioni. Se volete saperne di più, continuate a leggere quest’articolo. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

numero sconosciuto uno scandalo di cyberbullismo lo scioccante documentario di netflix

© Superguidatv.it - Numero sconosciuto: uno scandalo di cyberbullismo, lo scioccante documentario di Netflix

In questa notizia si parla di: numero - sconosciuto

Numero sconosciuto uno scandalo di cyberbullismo su Netflix, il caso sconvolgente e la storia vera di una scoperta abominevole

Fabio Quagliarella: “Ricevo un messaggio da numero sconosciuto, è di Vialli. Non ci volevo credere”

numero sconosciuto scandalo cyberbullismoNumero sconosciuto: uno scandalo di cyberbullismo, lo scioccante documentario di Netflix - Numero Sconosciuto: uno scandalo di cyberbullismo è un film documentario true crime in tendenza su Netflix. Segnala superguidatv.it

“Numero sconosciuto”: il docufilm Netflix che racconta un incubo di cyberbullismo - Il docufilm Netflix “Numero sconosciuto” racconta un caso reale di cyberbullismo con un twist finale. Da libreriamo.it

Cerca Video su questo argomento: Numero Sconosciuto Scandalo Cyberbullismo