Numero sconosciuto | uno scandalo di cyberbullismo lo scioccante documentario di Netflix

Numero Sconosciuto: uno scandalo di cyberbullismo è un film documentario true crime in tendenza su Netflix. Tra i titoli più discussi del momento, è preso da una storia vera. Ha suscitato clamore anche su TikTok, per i risvolti sempre più inquietanti che emergono. Il film esplora infatti una storia di stalking digitale ai danni di due adolescenti, Lauryn Licari e Owen McKenny. I ragazzi, sono stati perseguitati per anni da messaggi terribili, inviati da numeri anonimi. Alla fine però l a verità è emersa, e si è scoperto chi si nascondeva dietro quelle scioccanti comunicazioni. Se volete saperne di più, continuate a leggere quest’articolo. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

