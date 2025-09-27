Numana ferito da una forbiciata al cuore la procura | Condannate l?amico Il ferito chiede 120mila euro di danni
NUMANA - L?uscita tra amici per prendere un gelato termina con una forbiciata al petto. Uno era dovuto correre d?urgenza al pronto soccorso, l?altro - un 45enne lauretano -. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
In questa notizia si parla di: numana - ferito
Numana, ferito da una forbiciata al cuore, la procura: «Condannate l’amico». Il ferito chiede 120mila euro di danni - Il fendente con le forbici era arrivato al cuore, lesionando il pericardio e rendendo necessario un ... Riporta corriereadriatico.it