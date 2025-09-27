Nude look che diventano lussuosi applicazioni flash di colore | i trucchi più belli sulle passerelle della Milano Fashion Week

L a Milano Fashion Week PE 26 detta già i trend makeup per la prossima stagione, l’estate 2026. Trionfano i nude look, grandi evergreen, che si arricchiscono di flash di colore sulle labbra e non solo. Anche l’’eyeliner nero torna assoluto protagonista, così come tonalità appena sussurrate e “ pastellose”, come il menta e il delicato pesca. Il recap delle tendenze trucco per la prossima primavera-estate 2026. L’atto democratico di Glenn Martens: Diesel apre la Milano Fashion Week con una caccia al tesoro per la città X Leggi anche › Gwyneth Paltrow, Demi Moore e le star da Gucci inaugurano la Milano Fashion Week di Settembre 2025 Milano Fashion Week PE 2026, il best of make up. 🔗 Leggi su Iodonna.it

