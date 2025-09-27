Nude look che diventano lussuosi applicazioni flash di colore | i trucchi più belli sulle passerelle della Milano Fashion Week
L a Milano Fashion Week PE 26 detta già i trend makeup per la prossima stagione, l’estate 2026. Trionfano i nude look, grandi evergreen, che si arricchiscono di flash di colore sulle labbra e non solo. Anche l’’eyeliner nero torna assoluto protagonista, così come tonalità appena sussurrate e “ pastellose”, come il menta e il delicato pesca. Il recap delle tendenze trucco per la prossima primavera-estate 2026. L’atto democratico di Glenn Martens: Diesel apre la Milano Fashion Week con una caccia al tesoro per la città X Leggi anche › Gwyneth Paltrow, Demi Moore e le star da Gucci inaugurano la Milano Fashion Week di Settembre 2025 Milano Fashion Week PE 2026, il best of make up. 🔗 Leggi su Iodonna.it
In questa notizia si parla di: nude - look
Chiara Poggi, il Dna nella bocca e l’ipotesi (che scagionò Stasi) di una reazione al killer: “Prima colluttazione anche a mani nude”
“Scavavo a mani nude, chiamavo Mara ma non rispondeva”. Lo chef Nardoni racconta il crollo del ristorante Essenza
Mara Severin, il solaio l'ha travolta a un passo dall'uscita. Lo chef: «Scavavo a mani nude per trovarla. L'hanno tirata fuori viva, ma era troppo tardi»
Nude, chic e regali: le Princess Nails sono la manicure più elegante di sempre. Rosa lattiginosa, su unghie corte e lucide, per un look sofisticato che non passa mai di moda
Parata di star sul red carpet degli Emmy Awards 2025. Lunghi abiti rossi per Selena Gomez e Sydney Sweeney, mentre Javier Bardem ha indossato una kefiah per Gaza. A rubare la scena è stata però Jenna Ortega con un nude look dark firmato Givency