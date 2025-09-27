Nucleare Usa chiedono all' Iran la consegna di tutto l' uranio arricchito

Feedpress.me | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha fatto sapere che Washington ha chiesto a Teheran di consegnare tutto il suo uranio arricchito in cambio di una sospensione di tre mesi delle sanzioni, respingendo la richiesta come «inaccettabile». Gli Stati Uniti «vogliono che consegniamo loro tutto il nostro uranio arricchito, e in cambio ci concederebbero tre mesi» di esenzione dalle sanzioni, ha dichiarato. 🔗 Leggi su Feedpress.me

nucleare usa chiedono all iran la consegna di tutto l uranio arricchito

© Feedpress.me - Nucleare, Usa chiedono all'Iran la consegna di tutto l'uranio arricchito

In questa notizia si parla di: nucleare - chiedono

nucleare usa chiedono iranRipristinate le sanzioni Onu all'Iran per il programma nucleare. Usa chiedono la consegna ... - Le sanzioni dell'Onu contro l'Iran per il suo programma nucleare torneranno in vigore sabato a mezzanotte, mentre l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) ha confermato di avere rip ... Secondo msn.com

nucleare usa chiedono iranNucleare, Usa chiedono all'Iran la consegna di tutto l'uranio arricchito - Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha fatto sapere che Washington ha chiesto a Teheran di consegnare tutto il suo uranio arricchito in cambio di una ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Nucleare Usa Chiedono Iran