Nucleare Usa chiedono all' Iran la consegna di tutto l' uranio arricchito
Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha fatto sapere che Washington ha chiesto a Teheran di consegnare tutto il suo uranio arricchito in cambio di una sospensione di tre mesi delle sanzioni, respingendo la richiesta come «inaccettabile». Gli Stati Uniti «vogliono che consegniamo loro tutto il nostro uranio arricchito, e in cambio ci concederebbero tre mesi» di esenzione dalle sanzioni, ha dichiarato. 🔗 Leggi su Feedpress.me
