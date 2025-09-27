Novara oltre mille novaresi in piazza per la Palestina

Novaratoday.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oltre un migliaio di persone, tra cui tantissimi giovani, hanno sfilato per le vie del centro di Novara nella manifestazione per chiedere di fermare il genocidio in Palestina.Il corteo, del tutto pacifico, é stato promosso dal comitato Novara per la Palestina. "In quanto cittadini fedeli alla. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

