Novant’anni sui pedali | a Ispra tre generazioni in bicicletta nella bottega Romeo icona italiana del ciclismo
Ispra (Varese) – Ne hanno fatta di strada le biciclette “Romeo” dell’omonima bottega fondata nel 1935 a Ispra da Bartolomeo Franzetti, per tutti appunto Romeo. Novant’anni di storia, portata avanti dal figlio Diego, oggi ottantaduenne, e dal 2016 dal nipote Lorenzo, 54 anni. Negli anni Trenta l’attività in paese è soprattutto la manutenzione delle biciclette degli operai, il mezzo per raggiungere il posto di lavoro. Nel Dopoguerra alla riparazione si affianca la costruzione delle prime biciclette artigianali, con il marchio Romeo Franzetti sul telaio. Dagli anni Settanta il figlio Diego, accanto alla vendita e alla produzione, promuove la collaborazione con il ciclismo giovanile e le società ciclistiche del territorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
