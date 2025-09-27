Notte di paura | pestata e violentata a Bologna

Bologna, 27 settembre 2025 – Er a in semilibertà. Avrebbe dovuto essere al lavoro in una pizzeria di via Torleone. E invece l’uomo, un albanese di 36 anni, ha usato le ore fuori dal carcere per massacrare di botte, violentare e tentare di rapinare una escort. È successo l’altra sera, in un b&b di via Emilia Ponente, dove la donna, una moldava di 57 anni, esercita la professione. Ad allertare la polizia, con più chiamate, sono stati alcuni vicini di casa, preoccupati dalle urla provenienti dall’appartamento al primo piano. Violenza di gruppo, giovane denuncia: “Drogato, rapinato e abusato” La prima cosa che gli agenti delle Volanti hanno notato, arrivati nel palazzo, è stata una ciocca di capelli biondi, a terra sul pianerottolo di fronte al b&b. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

