Notte di paura a Roma | coltellate e colpi di pistola Due feriti soccorsi in ospedale
AGI - Coltellate e colpi di pistola, ieri sera alle 21:00, nel quartiere romano della Massimina, periferia della capitale. All'interno di un bar in via Aldebrando della Giovanna, nel corso di una lite, un ragazzo di 24 anni è stato ferito all'avambraccio con un coltello. Il giovane ha raccontato di essere stato aggredito. Soccorso e portato in ospedale, è stato dimesso con 10 giorni di prognosi. A poca distanza, in via Antonio Banfi, è stato ritrovato un uomo di 44 anni con diverse ferite da arma da taglio a schiena e torace. IL 44enne è stato trasportato all'ospedale San Camillo in codice rosso. 🔗 Leggi su Agi.it
