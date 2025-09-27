Notizie dal mondo ASviS allarme Oms | un miliardo di persone con disturbi mentali
Riproponiamo il testo di Tommaso Teutonico della Redazione ASviS, presieduta da Enrico Giovannini, registrato sul sito ASviS il 9 settembre 2025. Ansia e depressione costano al mondo mille miliardi di dollari l’anno. I governi investono in media solo il 2% della spesa sanitaria nella salute mentale, con enormi disparità tra Paesi. L’Onu discuterà il tema durante il Vertice di New York. “Investire nella salute mentale significa investire nelle persone, nelle comunità e nelle economie”. Con queste parole, Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Oms sottolinea la responsabilità dei governi nel trattare la salute mentale non come un privilegio ma come un diritto fondamentale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
notizie - mondo
