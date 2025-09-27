Nordio | suicidi non per carceri stipate

13.50 "I suicidi in carcere sono un fardello di dolore e anche negli altri Paese non è che vada meglio, anzi peggio, ma questa non è una giustificazione né un'attenuante". Lo ha detto il ministro di Giustizia, Nordio, al congresso Ucpi. "Non c'è relazione tra sovraffollamento e suicidi, casomai favorisce l'aggressività, altrettanto allarmante. Suicidi dovuti a solitudine,disperazione,spesso avvengono vicini alla liberazione:disagio di chi sta per uscire senza speranza. Il sovraffolamento non è dovuto a nuovi reati: 20% in attesa di giudizio". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

