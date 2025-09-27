Nordio | Gratteri in tv è il miglior testimonial delle carriere separate E attacca Davigo | Non è più credibile
Nicola Gratteri è il “ testimonial più autorevole ” della separazione delle carriere, Piercamillo Davigo ha perso “ credibilità ” dopo la condanna per il caso dei verbali di Amara. Intervenendo al congresso dell’ Unione delle Camere penali a Catania, il ministro della Giustizia Carlo Nordio torna a bersagliare il procuratore di Napoli e l’ ex pm di Mani Pulite, due dei magistrati più invisi agli avvocati seduti in platea. L’aggancio per punzecchiare Gratteri è ancora una volta Lezioni di mafia, il programma divulgativo ( finora con ottimi ascolti ) di cui il pm è protagonista su La7: “Abbiamo un collega, che a me personalmente è simpatico e potrei dire che siamo amici, il dottor Gratteri, che va in televisione a fare delle conferenze sulla mafia e probabilmente anche, dopo, sulla riforma costituzionale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
