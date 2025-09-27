Nordio contestato al congresso degli avvocati | la platea rumoreggia alle frasi su carceri e rave

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio contestato dalla platea. Non succede a un raduno di magistrati o di politici di opposizione, ma al congresso di Catania dell’ Unione delle Camere penali, il “sindacato” degli avvocati penalisti che – almeno in teoria – dovrebbe idolatrare il Guardasigilli per aver quasi realizzato la storica battaglia per la separazione delle carriere. Eppure Nordio riesce a far innervosire l’uditorio in ben due passaggi del suo discorso in collegamento. Nel primo ripete la sua teoria sull’ assenza di correlazione tra il sovraffollamento carcerario e i suicidi: “Secondo noi non c’è una relazione tra il sovraffollamento e il fenomeno dei suicidi, caso mai il sovraffollamento favorisce l’aggressività, quello che favorisce il suicidio è la solitudine, è la disperazione”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Nordio contestato al congresso degli avvocati: la platea rumoreggia alle frasi su carceri e rave

