Nordcorea Kim insiste sul programma nucleare | Massima priorità potenziare lo scudo
(Adnkronos) – Kim Jong Un insiste, in nome della sicurezza della Corea del Nord, affinché i preparativi per un eventuale contrattacco nucleare siano la "massima priorità". Lo fa dopo che Seul ha rilanciato l'allarme sul programma nucleare di Pyongyang. "La posizione incrollabile" della Corea del Nord prevede "un deterrente potente, ovvero la logica del mantenimento . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
