Una visita all’anziano per portargli via il portafoglio. A cadere nella rete di due donne è stato un 90enne fabrianese ma i carabinieri, con l’aiuto di un collaboratore domestico, sono riusciti a rintracciare subito la donna che avrebbe commesso materialmente il furto, a Fabriano, e l’hanno arrestata. E’ una 45enne di origine marocchina che vive in città. Le manette sono scattate per furto aggravato in appartamento e indebito utilizzo di bancomat. Il furto risale a giovedì pomeriggio ed è stato ripreso anche dalle telecamere che erano state piazzate nell’abitazione del 90enne dallo stesso anziano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nonnino incastra ex badanti: erano due ladre