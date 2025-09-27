Nonni con il cuore da genitori | l’altra faccia dell’affido familiare

Cercavano gli animali maltrattati e hanno trovato dei bambini nella sporcizia tra feci e urina: l’orrore che ha dell’incredibile, si consumava a Latina, dove la Procura locale ora indaga. Cinque bambini, uno dei quali con disabilità, erano ridotti in condizioni disperate e sono stati trovati da una guardia zoofila insieme a dodici cani. I piccoli, che in teoria sarebbero dovuti essere stati seguiti dai Servizi Sociali, dal momento che la madre non poteva prendersi cura, mentre, il papà dall’altro canto, non voleva saperne nulla – secondo quanto riportano alcune testate giornalistiche – e per tale motivo, erano stati affidati ai nonni dopo un periodo in casa famiglia. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

