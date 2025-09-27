Non va d' accordo con i coinquilini ed evade dai domiciliari 25enne arrestato

I carabinieri hanno arrestato un 25enne per il reato di evasione. I carabinieri hanno notato aggirarsi, nei pressi della caserma dell'Arma, il giovane sottoposto agli arresti domiciliari per spaccio di stupefacenti in un’abitazione del viale Bummacaro. L'evaso è stato fermato e accompagnato. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it