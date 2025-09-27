Non un sostituto ma un alleato | l’IA che rafforza la sicurezza del Paese

La sicurezza di un Paese non dipende più soltanto da mezzi, organici e protocolli: oggi conta la capacità di leggere i segnali deboli, collegare informazioni lontane e trasformarle in decisioni tempestive. Qui l’intelligenza artificiale può fare la differenza. Non come sostituzione del valore umano, ma come leva per amplificarlo: uno strumento che accelera i passaggi, riduce gli errori ripetitivi e rende più precisa l’azione pubblica. Nel perimetro della sicurezza nazionale l’IA è utile ovunque. Nelle forze di polizia può aiutare le centrali operative a ricomporre in tempo reale il quadro di un’emergenza, integrando chiamate, immagini e segnalazioni verificate; può supportare le indagini con analisi documentali rapide, lasciando agli investigatori il giudizio finale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

