Non sono io quello dentro la bara sono vivo | panico durante il funerale un 22enne spunta in Chiesa e urla
Sembrava la scena di un film surreale, una commedia con tutti i crismi. Eppure è accaduto veramente nella cittadina di Villa Carmela, nella provincia di Tucumán, nel nord-ovest dell’Argentina. Mentre si stava svolgendo un funerale, un 22enne è apparso in Chiesa urlando: “Non sono io quello dentro la bara, sono ancora vivo!”. Commozione, panico e applausi. Tutto nasce da un errore nel processo di identificazione di un corpo investito da un’auto sull’autostrada che collega la città di Alderetes a Tucumán. La madre del giovane ha identificato erroneamente il corpo che poi gli è stato consegnato per la cerimonia funebre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Giovane 22enne creduto morto si presenta al suo funerale: "Quello nella bara non sono io"
"Non sono io quello dentro la bara, sono vivo": panico durante il funerale, un 22enne spunta in Chiesa e urla - Clamoroso scambio d'identità in Argentina: la madre identifica erroneamente un corpo come quello del figlio, che poi appare vivo alla cerimonia