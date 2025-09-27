Non si ferma all’alt e sperona l’auto dei carabinieri arrestato

Tempo di lettura: < 1 minuto Non si ferma all’alt, speronando l’auto dei carabinieri e costringendo questi ultimi ad un inseguimento per le strade cittadine: arrestato 26enne. È accaduto la scorsa notte a Poggiomarino: i carabinieri della locale stazione, attorno alle 1.45, hanno notano una Smart con targa bulgara che percorre contromano via nuova San Marzano, arteria posta a poca distanza dalla strada provinciale. All’alt impostogli, il conducente non solo ha deciso di non fermarsi ma ha anche speronato la gazzella. Ne è nato un inseguimento, con i militari che nella circostanza sono stati coadiuvati dai colleghi sezione radiomobile della compagnia di Torre Annunziata. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

