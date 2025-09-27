Non si ferma all' alt dei carabinieri scappa e va fuori strada | un morto e un ferito

Dramma nella giornata di oggi a Castelfranco Veneto (Treviso), dove un'auto che non si è fermata all'alt dei carabinieri è finita fuori strada, portando alla morte di un ragazzo e al ferimento di un altro giovane. Le autorità stanno ora cercando di ricostruire le dinamiche della vicenda. Il fatto, come riportato dai quotidiani locali, si è verificato questo pomeriggio - venerdì 27 settembre - nella frazione di Sant'Andrea a Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso. I carabinieri si trovavano in un posto di blocco e stavano effettuando dei controlli, quando hanno visto l'auto e imposto l'alt. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Non si ferma all'alt dei carabinieri, scappa e va fuori strada: un morto e un ferito

In questa notizia si parla di: ferma - carabinieri

In monopattino non si ferma all’alt. Poi ferisce i carabinieri, arrestato

Folle inseguimento a Ostia, non si ferma all’alt e scappa: buca una ruota e viene fermato dai carabinieri

Per due volte non si ferma all’alt dei carabinieri, bloccato dopo inseguimento e spari

Un'auto ferma in via Primogenita a Piacenza ha destato i sospetti dei carabinieri - facebook.com Vai su Facebook

Il blitz dei carabinieri ferma le corse clandestine fuori dal centro commerciale. Piovono multe https://ift.tt/A8fuNKi - X Vai su X

Treviso, non si ferma all'alt dei carabinieri, scappa e va fuori strada: un morto e un ferito - Nonostante l'alt dei carabinieri, l'auto non si è fermata e ha continuato la sua corsa fino a finire fuori strada: un giovane è morto, l'altro è ferito ... ilgiornale.it scrive

Fuggono all’alt dei carabinieri e si schiantano contro un albero: morto un 27enne, grave l'amico alla guida senza patente - Un giovane di 27 anni è morto e un uomo di 37 è rimasto gravemente ferito dopo un inseguimento dei carabinieri finito in tragedia ieri sera a Sant’Andrea Oltre Muson, ... Come scrive msn.com