Non risponde ai conoscenti che provano a contattarla grave 50enne trovata priva di sensi in casa

Anconatoday.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA – A dare l’allarme, alcuni conoscenti che non si riuscivano a mettersi in contatto con lei. Nella tarda serata di ieri, il personale sanitario della Croce Gialla, con il supporto dei vigili del fuoco, è intervenuto per soccorrere una 50enne ritrovata priva di sensi all’interno del suo. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

