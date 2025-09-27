Non posso più mantenere la figlia di mia moglie

Ciao Cate, ancora una volta mia moglie mi ha chiesto del denaro per sua figlia, con l’impegno che poi ce lo restituirà. Purtroppo, però, questo è un momento davvero complicato: nonostante entrambi abbiamo un lavoro e uno stipendio, ci ritroviamo con meno di nulla in tasca. Soprattutto dal momento che sto affrontando delle grandi spese mediche. Questa figlia di oltre 40 anni, avuta da un precedente matrimonio, è stata sempre tenuta nell’ovatta. Da oltre vent’anni la madre è in pensiero e ora che è single ancora di più. Aspetta un messaggio per ogni suo movimento e se non lo riceve va in tilt. Abita da sola, la vita è cara e a volte ha bisogno di una mano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

