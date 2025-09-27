Non importa se urla sarà divertente Gli stupri sadomaso del finanziere Howard Rubin e della sua assistente | cosa c’è dietro il nuovo caso Epstein

In cima alla Metropolitan Tower, a quattro passi da Central Park a New York, c’è un attico di lusso che si affitta con 18mila dollari al mese. Nel bel mezzo di una stanza, dipinta di rosso e con serrature a scatto, c’è una croce con quattro catene agli estremi e due cavi per dare la scossa. È solo uno degli strumenti di tortura che il finanziere Howard Rubin ha usato per torturare, seviziare e stuprare una decina di donne. A coordinare questa rete di sfruttamento femminile durata circa dieci anni sarebbe stata la sua segretaria, Jennifer Powers, con cui il businessman discuteva apertamente delle sue pratiche: « Dobbiamo farla piangere, non mi importa se urla », le scrive lui. 🔗 Leggi su Open.online