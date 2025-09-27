Non ho più soldi Mughini costretto a vendere la sua collezione di libri | Da quando sono stato male nessuno mi fa lavorare in tv
Giampiero Mughini, giornalista, scrittore e opinionista spesso protagonista dei talk show più accesi della tv italiana, è oggi costretto a confrontarsi con una realtà ben diversa da quella della frenetica carriera televisiva che ha segnato la sua vita. Lo racconta lui stesso in un’intervista al Foglio. « Non c’è più nessuno che mi proponga un lavoro. Da quando sono stato male hanno smesso tutti di chiamarmi», ammette con una franchezza che lascia poco spazio all’interpretazione. La solitudine, ora, ha preso il posto della popolarità e, come aggiunge, gli amici? «Evaporati». E il quadro economico non è certo più roseo. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: soldi - mughini
Senza più i soldi della tivù Mughini vende i libri amati. Un racconto di amicizia e denaro
Giampiero Mughini vende la sua collezione di libri: “Non ho soldi, è necessario. Nessuno mi vuole in tv”
Mughini: "Nessuno mi chiama più in tv, devo vendere libri. Amici evaporati, non ho soldi e..." - X Vai su X
Giampiero Mughini sta vivendo una fase davvero difficile e non ha paura di dirlo. Il giornalista ha deciso infatti di vendere i suoi amatissimo libri, una collezione sterminata, perché ha bisogno di soldi. Da tempo, infatti, non lo chiamano più in Tv e i suoi risparmi Vai su Facebook
Giampiero Mughini: «Ho bisogno di soldi, da quando sono stato male nessuno mi fa lavorare in tv» - Il suo volto è sparito dalle trasmissioni tv dove era regolarmente ospite. Come scrive msn.com
Mughini: “Per soldi vendo i miei amati libri. In tv così stupidi da temere la mia morte in diretta” - Il giornalista e scrittore conferma di doversi privare della sua preziosa collezione. Riporta repubblica.it