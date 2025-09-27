Non ho più soldi Mughini costretto a vendere la sua collezione di libri | Da quando sono stato male nessuno mi fa lavorare in tv

Giampiero Mughini, giornalista, scrittore e opinionista spesso protagonista dei talk show più accesi della tv italiana, è oggi costretto a confrontarsi con una realtà ben diversa da quella della frenetica carriera televisiva che ha segnato la sua vita. Lo racconta lui stesso in un’intervista al Foglio. « Non c’è più nessuno che mi proponga un lavoro. Da quando sono stato male hanno smesso tutti di chiamarmi», ammette con una franchezza che lascia poco spazio all’interpretazione. La solitudine, ora, ha preso il posto della popolarità e, come aggiunge, gli amici? «Evaporati». E il quadro economico non è certo più roseo. 🔗 Leggi su Open.online