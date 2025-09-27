M i sono sempre piaciuti i vestiti, senza ossessioni, con qualche colpo di fulmine, i momenti “mai più senza” e i giorni “non ho niente da mettere”. Mi è sempre piaciuta l’idea di vestire fiutando e assecondando lo spirito dei tempi, senza eccessi, ma immersa nel flusso del mondo. Lanterne, fiori bianchi e lacrime: l’ultimo saluto di Milano ad Armani X Leggi anche › Milano, per amore. La mostra dedicata a Giorgio Armani apre alla Pinacoteca di Brera Quindi ricordo perfettamente il mio primo momento Armani. Andavo all’università, la moda e il prêt-à-porter stavano decollando, il quadrilatero non aveva ancora preso forma e in piazza San Babila aveva aperto da poco il primo Emporio Armani: il negozio pensato per i giovani, prezzi accessibili ma moda vera. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Non ho mai fatto un colloquio di lavoro, una riunione importante, un evento di rilievo, una presentazione davanti al pubblico, senza giacca