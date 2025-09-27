Non è un nostro compito Frontex non scorta la Flotilla | figuraccia della sinistra europea

La sinistra non sa più cosa inventarsi per cavalcare l'onda mediatica della Global Sumud Flotilla. Tra gli pseudo pacifisti in Italia c'è chi arriva persino a sostenere che la Marina italiana dovrebbe sfondare il blocco navale israeliano, un'azione che di fatto innescherebbe un conflitto diretto con il nostro Paese. La fantasia dilaga anche nei palazzi di Bruxelles, dove 58 eurodeputati di Sinistra, Verdi, Socialisti e Non iscritti hanno scritto una lettera a Ursula von der Leyen per chiedere un intervento di Frontex. Peccato che scortare le imbarcazioni pro-Pal non rientri nel suo mandato, e infatti l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera ha rispedito al mittente la genialata rossa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

