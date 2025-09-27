Non è finita La sfogo in lacrime di Carolyn Smith

Un momento molto commuovente quello che Carolyn Smith ha condiviso con i suoi follower su Instagram. Durante una diretta social in cui ha parlato della nuova edizione di Ballando con le Stelle che partirà questo sabato, la presidente della giuria del fortunato programma ha condiviso anche alcuni pensieri relativi alla malattia contro cui sta ormai combattendo da anni. Sono ormai trascorsi dieci anni da quando la donna ha ricevuto la terribile diagnosi di cancro al seno. Un episodio atroce e durissimo della sua vita. Nonostante il dolore, la fatica e le cure pesantissime, la celebre balleria e coreografa ha continuato con la sua vita, andando avanti con tutta la forza possibile. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

